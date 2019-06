Urheilu

Ruotsalaispelaaja kritisoi MM-kisoissa NHL-valmentajaansa eikä vastaa seurapomon puheluihin

Ruotsalainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/risingaction/status/1141843725980774401