Valtteri Bottas lähtee eturivistä Ranskan F1-osakilpailuun, HS seuraa hetki hetkeltä kello 16.10 starttaavaa kisaa

Hyvää iltapäivää täältä Helsingin Sanomien urheilutoimituksesta. Tänään radalla on monta mielenkiintoista seurattavaa seikkaa. Eräs niistä on, kuinka tällä kaudella jo monesti aika-ajoissa hyvin pärjännyt Ferrarin Charles Leclerc suoriutuu nyt myös itse kilpailusta. Miehellä on jo monta pettymystä, joko vihdoin olisi jälleen ehjän viikonlopun aika? Muun muassa Bahrainin osakilpailussahan saatiin nähdä, mihin Leclerc onnistuessaan pystyy. Silloin tuloksena oli kisan kolmas sija.