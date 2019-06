Coca-Cola olympialaisten sponsoriksi miljardisopimuksella, mukana myös maitojauheskandaalissa ryvettynyt kiinalaisyhtiö

Urheilu

Coca-Cola olympialaisten sponsoriksi miljardisopimuksella, mukana myös maitojauheskandaalissa ryvettynyt kiina

Coca-Cola ja Kansainvälinen olympiakomitea ovat solmineet yhteistyösopimuksen, joka kattaa olympialaiset vuosina 2021–2032, kertoo uutistoimisto AFP.Coca-Colan lisäksi toinen kahdesta pääsponsorista on kiinalainen maitotaloustuotteita valmistava Mengniu. Yritys on aiemmin tehnyt nimeään tunnetuksi muun muassa sponsoroimalla kesän 2018 jalkapallon MM-kisoja.Urheiluun liitetyt positiiviset mielikuvat ovat Mengniulle tärkeitä, sillä yhtiön maine ryvettyi perin pohjin Kiinan vuoden 2008 maitojauheskandaalissa yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa.Silloin julkisuuteen levisi tieto, jonka mukaan moni kiinalaismeijeri lisäsi vaarallista melamiinia maitotaloustuotteisiin. Melamiinimyrkytysten vuoksi yli 50 000 lasta tarvitsi sairaalahoitoa ja ainakin kuusi lasta kuoli.eivät paljastaneet yhteistyösopimuksen taloudellista arvoa, mutta esimerkiksi talouslehti The Financial Times arvioi sopimuksen arvoksi noin kolme miljardia dollaria, eli noin 2,75 miljardia euroa.Lehti ei kuitenkaan antanut arviota siitä, kuinka yritysten olympiakomitealle maksama summa jakautuisi Coca-Colan ja Mengniun kesken.AFP:n lähteiden mukaan sopimuksen summa on joka tapauksessa suurin yhteistyösopimus, jonka Coca-Cola ja olympiakomitea ovat koskaan solmineet. Coca-Colan ja olympialaisten yhteinen taival on jatkunut vuonna 1928 käydyistä Amsterdamin olympialaisista lähtien.