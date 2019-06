Urheilu

Italia järjestää talviolympialaiset vuonna 2026, Tukholma hävisi KOK:n äänestyksen kisaisännyydestä

Milanosta ja Cortina d'Ampezzosta tulee seitsemän vuoden kuluttua kolmas italialainen talviolympialaisten isäntä. Kansainvälinen olympiakomitea KOK valitsi vuoden 2026 talvikisojen järjestäjän maanantaina Sveitsin Lausannessa.Italialaisten vastaehdokkaana oli Tukholma, joka sai ennakko-odotusten mukaisesti tyytyä kakkossijaan. Äänestyksessä annettiin 47 ääntä Milanon ja Cortinan puolesta sekä 34 ääntä Tukholman ja Åren puolesta.Reippaasti ennen loppusuoraa 2026 olympialaisten isännyyskilvasta putosivat Kanadan Calgary, Itävallan Graz, Japanin Sapporo ja Sveitsin Sion. Niiden hankkeet kaatuivat suurten kustannusten pelkoon tai kansan tuen puuttumiseen. KOK pudotti lokakuussa 2018 kilvasta Turkin Erzurumin.olisi tullut ensimmäinen kisaisäntä, joka oli jo hakuvaiheessa kertonut jakavansa kisalajeja toiseen maahan. Tukholma halusi välttää kalliin ja usein kisojen jälkeen tarpeettomaksi jäävän kelkkailuradan rakentamisen niin, että kelkkailun olympiamitaleista olisi kilpailtu Latvian Siguldassa.Talviolympialaiset palaavat joka tapauksessa vuonna 2026 Eurooppaan ensi kertaa sitten Sotshin 2014 olympialaisten Venäjällä. Vuonna 2018 talviurheilijat kilpailivat Etelä-Korean Pyeongchangissa, vuonna 2022 suunta on Kiinan Pekingiin.aiemmat talvikisaisännät ovat olleet Cortina d'Ampezzo vuonna 1956 ja Torino niinkin hiljattain kuin vuonna 2006. Kesäolympialaiset ovat olleet Italiassa vuonna 1960 Roomassa.Kuten Torinon kisoissa kolmetoista vuotta sitten, Milanon ja Cortinan olympiahankkeessa useat suorituspaikat ovat hajallaan vuorilla. Milanosta Cortinaan on maanteitse noin 400 kilometriä, ja ampumahiihto järjestettäisiin Anterselvassa ja pohjoismaiset hiihtolajit kolmista MM-kisoista ja vuotuisesta Tour de Ski -kiertueen päätösetapista tunnetussa Val di Fiemmessä.Kisapäivät vuoden 2026 olympialaisille ovat 6.–22. helmikuuta. Olympiaisännyys tarkoittaa myös paralympialaisten järjestämistä, ja ne ovat 6.–15. maaliskuuta 2026.olympiaisännyys näyttää haaleaa vihreää valoa Suomen olympiahaaveille. Suomen Olympiakomitea julkisti huhtikuussa selvityksen, jonka mukaan Suomen rahkeet voisivat riittää talvikisojen järjestämiseen.Olympiahakua uudistanut KOK painottaa olemassa olevien suorituspaikkojen käyttöä ja turhan rakentamisen välttämistä. Sellaiseen kisajärjestämiseen Suomi voisi sitoutua.Milano/Cortina ja Tukholma esittelivät KOK:lle molemmat alle 1,4 miljardin euron olympiabudjetin. Suomen olympiakomitea arvioi huhtikuussa, että kisat voisi järjestää nollatuloksella tai pienellä voitolla. Varsinaisen kisabudjetin lisäksi tarvetta on muun muassa infrastruktuuriin panostamiseen, mutta silloin lähtökohta on, että yhteiskunta investoisi hankkeisiin, kuten junayhteyksiin, ilman olympialaisiakin.Varsinainen kisahaku maksaisi keväällä julkistetun selvityksen tehneen Janne Leskisen mukaan yhdestä kahteen miljoonaa euroa. Kun Helsinki ja Lahti hakivat 2006 talvikisoja Lillehammerin kanssa, rahaa paloi nykyrahaan suhteutettuna noin 3,4 miljoonaa euroa. Leskisen mukaan kustannuksia pienentää se, että KOK tarjoaa hakijoille asiantuntijapalveluja ilmaiseksi.