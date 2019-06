MTV näyttää Liigan otteluita maksuttomilla kanavilla, tv-lähetykset alkavat finaalin revanssiottelulla HPK-Kärpät

Urheilu

MTV näyttää Liigan otteluita maksuttomilla kanavilla, tv-lähetykset alkavat finaalin revanssiottelulla HPK-Kär

kanavilla nähdään alkavalla Liiga-kaudella 15 runkosarjan ottelua. Avauskierrosta lukuun ottamatta ottelut esitetään perjantai-iltaisin Subilla. Pudotuspelien osalta sopimus koskee alustavasti viittä ottelua.Avauskierroksen ottelu HPK-Kärpät on hallitsevan mestarin ja hopeajoukkueen kohtaaminen. Ottelu ja sen ennakkostudio esitetään MTV3-kanavalla 12. syyskuuta kello 18 alkaen.Avauskierroksen jälkeen Liigan otteluita esitetään joka toinen viikko Subilla muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Lisäksi MTV3 esittää lauantaisin puolituntisen LiigaLive360-studio-ohjelman ennen lauantain ottelukierrosta.Ottelut ja oheisohjelmat ovat katsottavissa myös C More -suoratoistopalvelussa.