Yksinpurjehtija Tapio Lehtinen tuo torstaina kovia kokeneen veneensä vihdoin Suomeen: ”Toivottavasti vastassa on muutama purjehduskaveri”

Urheilu

Yksinpurjehtija Tapio Lehtinen tuo torstaina kovia kokeneen veneensä vihdoin Suomeen: ”Toivottavasti vastassa

Suurelle

https://www.hs.fi/urheilu/art-2000006111768.html

Lehtinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lehtinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy