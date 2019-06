Urheilu

Naisten MM-kisojen puolivälierät alkavat torstaina, näin maailmanmestaruudesta taistellaan

Jalkapallon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

27.6. Norja–Englanti kello 22.00, Le Havre

Englannin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

28.6. Ranska–Yhdysvallat kello 22.00, Pariisi

Perjantaina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

29.6. Italia–Hollanti kello 16.00, Valenciennes

Hollanti

29.6. Saksa–Ruotsi kello 19.30, Rennes

Länsinaapurin