Italialainen jalkapallojätti AC Milan ulos eurokentiltä ensi kauden ajaksi

kansainvälinen vetoomustuomioistuin CAS on sulkenut AC Milanin ulos tulevan kauden europeleistä.Perjantainen päätös tarkoittaa sitä, ettei milanolaisseura voi osallistua Eurooppa-liigaan.Syynä päätökseen on seuroja koskevien taloudellisten reilun pelin sääntöjen, Financial Fair Playn, rikkominen. Euroopan jalkapalloliiton Uefan mukaan AC Milan on rikkonut FFP-sääntöjä kolmen edelliskauden aikana.CAS kallistui päätöksessään Uefan kannalle ja sulki velvoitteitaan rikkoneen italialaisseuran ulos Uefan seurajoukkuekilpailuista kaudelta 2019–2020.FFP-säännöt asettavat taloudelliset raamit seurojen toiminnalle.Ne määräävät muun muassa sen, etteivät seurat saa tehdä kolmea vuotta peräkkäin yli viiden miljoonan euron tappiota. Myös pelaajakauppoihin ja -palkkioihin käytettävää rahasummaa on rajoitettu.AC Milan sijoittui viime kaudella viidenneksi Italian pääsarjassa Serie A:ssa.