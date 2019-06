Urheilu

Bottas taistelee voitosta, Räikkönen kauden parhaasta sijoituksesta – HS seuraa Itävallan gp:tä hetki hetkeltä

F1-kauden

MM-sarjaa

Räikkösen

Nyt ohitti Red Bullin Gasly Räikkösen.



Kisan puoliväli lähestyy, Bottas neljän sekunnin päässä Leclercistä.



Korjaus edelliseen, Verstappen meni juuri varikolle ja palasi radalle neljänneksi Hamiltonin edelle.



Hamilton tulee varikolle, hänelle vaihdettiin renkaiden lisäksi etusiipi. Näin ollen Vettel meni ohi ja pudotti Hamiltonin viidenneksi. Kärjessä ajaa Verstappen, joka ei ole vielä käynyt varikolla.



Hamilton ottanut Bottaksen laskennallisesti lähes kiinni, mutta kohta nähdään todellinen tilanne.



Räikkönen on Gaslyn edellä, kun molemmat ovat tehneet varikkopysähdyksensä.



Räikkönen putosi sijalle 15, mutta niin monta miestä on vielä menossa varikolle, että suomalainen nousee kohta takaisin pisteille.



Tiukalle menee Bottaksen ja Hamiltonin taistelu.



Räikkönen varikolle kierroksella 24, nopea pysähdys.



Hamilton paukuttaa kisan nopeimman kierroksen.



