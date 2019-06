Urheilu

Sofia Sihvonen on harvinainen urheilu­lupaus: uima­hyppääjä valitsi ammatti­koulun, vaikka lukiota esiteltiin

Voltit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkaupunkiseudun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tarvonen

Sofia Sihvosen

180 opintopisteestä

Koulussa