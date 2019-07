Urheilu

Amerikkalaisteini Cori Gauff, 15, pudotti jatkosta viisinkertaisen Wimbledon-voittajan Venus Williamsin

Naisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Gauff

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lähteet: Reuters, AFP