Urheilu

Yhdysvallat uhoaa jalkapallon MM-välierän alla poikkeuksellisen kovaa

Teräksenkova

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Joukkueet

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

MM-kisojen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Välierässä

Naisten

Jalkapallon naisten MM-kisojen välieräottelu Englanti–Yhdysvallat tiistaina 2. heinäkuuta kello 22. Yle TV2 näyttää ottelun suorana.