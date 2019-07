Urheilu

Järvenpääläiselle pellolle nousee ratsastus­kisaa varten pieni kylä, hevoset saavat suojakseen Suviseurojen su

Viikkoa

Kaksi vuotta

Seitsemän maata

110 hevosta

420 000 euroa

25 prosenttia tuloista pääsylipuista

ennen h-hetkeä naulapyssyt lauloivat ja kaivinkoneet möyrivät maata järvenpääläisellä pellolla Ratsastuskeskus Ainon ympäristössä.Suomessa on aiemmin järjestetty esteratsastuksen Nations Cup -kilpailuja, mutta nyt Suomi isännöi ensimmäistä kertaa sekä este- että kouluratsastuksen Nations Cupia.Helsingin Sanomat esittelee, millaisista luvuista torstaina alkavassa kilpailussa on kysymys.Idea kilpailusta syntyi kaksi vuotta sitten, kun kilpailun johtaja Mia Stellberg https://www.hs.fi/haku/?query=mia+stellberg ehdotti asiaa Suomen ratsastajainliitossa. Sopiva, kansainväliset puitteet tarjoava paikka löytyi Stellbergin puolison Erkki Siltalan pyörittämästä Ratsastuskeskus Ainosta Järvenpäästä.“Ensimmäisen vuoden yritimme saada taloudellista puolta ja muita palikoita kasaan. Alkuun kilpailun järjestäminen näytti mahdottomalta. Sitten asiat alkoivat loksahdella paikoilleen”, Stellberg sanoo.Järvenpäähän saapuu ratsastajia seitsemästä maasta. Stellberg arvioi määrän olevan hyvä ensimmäiselle vuodelle, sillä paikka on ratsastajille uusi.”Kilpailijat aina kuulostelevat ensimmäisen vuoden, miten kilpailujärjestelyt toimivat. Kukaan ei halua kuljettaa hevostaan kahta päivää ja huomata olevansa jossain perunapellolla.”Vaikka vuosi sitten useat ulkomailla asuvat suomalaiset kärkiratsastajat ilmoittivat kiinnostuksestaan osallistua kilpailuihin, lopulta heistä saapuu Suomeen vain kouluratsastaja Henri Ruoste https://www.hs.fi/haku/?query=henri+ruoste Poisjäämisiä aiheuttivat hevosten loukkaantumiset ja myymiset sekä kilpailukalenterien muutokset. Stellberg asettelee sanansa varovaisesti.”Tarkoituksemme oli alun perin tarjota suomalaisille mahdollisuuksia kilpailla kansainvälisellä tasolla Suomessa ilman, että heidän täytyy matkustaa Eurooppaan. Toki toivoimme, että olisimme voineet nähdä kärkiratsastajiamme kotimaassa. Se olisi tuonut kilpailuun lisäjännitystä ja tärkeitä esikuvia”, Stellberg sanoo.110 hevosen saapuminen Järvenpäähän tarkoittaa mittavaa rakennusurakkaa. Tilapäiskarsinoita rakennetaan dopingkarsinoiden kanssa 120. Hevosten karsinoiden ylle on vuokrattu Suviseurojen suurteltta suojaksi. Ympäröivää peltoa on raivattu ja rakennettu pohjia parkkipaikoille, ravintolateltoille ja esiintymislavoille. Pelkästään vip-teltan pohja maksaa kymmeniätuhansia euroja.”Tämä on Järvenpään kalleinta peltoa”, Stellberg vitsailee.”Vaikka perusrakenteet, kuten talli, maneesi ja kentät ovat jo valmiina, rakennamme lisää pienen kylän verran.”Kaksi vuotta sitten kilpailun budjettiarvio oli 240 000 euroa. Vuodessa se lähes kaksinkertaistui. Summasta 105 000 euroa jaetaan palkintoina kansainvälisen ratsastajainliiton FEI:n vaatimusten mukaisesti. Budjetti kasvoi, koska järjestäjät eivät halunneet tinkiä laadusta missään kohtaa.”Kävimme Euroopassa katselemassa vip-telttoja. Mietimme, haluammeko halvan, toriteltalta näyttävän ravintolateltan vai valkoisen, kuuteen metriin nousevan kupoliteltan.”Pelkästään Puolasta saapuvat 3 000 katsojan katsomot maksavat rakentajineen 30 euroa istuinta kohti.Lisäksi Nations Cup -sääntöjen mukaan kilpailujärjestäjä vastaa kilpailujen ajan kaikista hevosen, ratsastajan ja tämän mukana tulevien ihmisten, kuten eläinlääkärien, valmentajien ja hevosenhoitajien kustannuksista. Ratsastajia varten on varattu yksi hotelli Järvenpäästä.Euroopassa ratsastuskilpailujen tuloista valtaosa tulee yrityssponsoreita ja murto-osa yleisön pääsylipuista. Suomessa tilanne on toisinpäin. Järvenpään kilpailujen budjetista neljäsosa tulee yrityksiltä ja neljäsosa lipputuloina. Loppu koostuu muista maksuista, kuten kilpailijoiden lähtömaksuista ja vip-teltan myynnistä.”Suomessa ratsastus on nuori laji, eikä kaupallistamisen kulttuuria ole. Ratsastus on kuitenkin hieno laji, jossa on paljon potentiaalia yrityksille”, Erkki Siltala https://www.hs.fi/haku/?query=erkki+siltala arvioi.Yleisölippujen myynti ratkaisee, miten tapahtuman taloudelle käy. Ratsastuskeskus Aino on sitoutunut järjestämään kilpailut myös ensi vuonna.”Toki jos teemme 150 000 euroa tappiota, jatkoa pitää harkita. Me emme saa tästä palkkaa, joten pitää miettiä, kuinka paljon on järkeä uhrata aikaansa, jos tapahtuma ei kiinnosta ihmisiä”, Stellberg sanoo.

