Ruotsin MM-vahti murheen murtama välierätappion jälkeen: ”Meidän olisi pitänyt mennä finaaliin, ovi oli auki meille”

Urheilu

Ruotsin MM-vahti murheen murtama välierätappion jälkeen: ”Meidän olisi pitänyt mennä finaaliin, ovi oli auki m

Ruotsin

Lindahl

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ruotsin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy