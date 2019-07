Urheilu

Virpi Hukka on nopeudestaan elävä pesäpalloilija, jonka tie lajin supertähdeksi on kulkenut Helsingin kautta

ja oikea-aikainen mutta ennen kaikkea nopea. Jyväskylän Kirittärien Virpi Hukka https://www.hs.fi/haku/?query=virpi+hukka pelaa pesäpalloa roolissa, jossa vikkelät jalat ovat elinehto.Hukka, 28, on naisten Superpesiksen viime vuosien suurimpia tähtiä. Ennen kaikkea tuotujen juoksujen määrä puhuu puolestaan: Hukka on voittanut tuotuja juoksuja mittaavan etenijätilaston neljästi viiden viime kauden aikana.Edellisellä kaudella Kirittäret voitti mestaruuden ja Hukka juhli tuotua juoksua runkosarjassa 54 kertaa. Se riitti uran neljänteen etenijätilaston voittoon.Pudotuspeleissä Hukka toi 22 juoksua lisää, yhteensä 76 juoksua 36 ottelussa. Kauden päätteeksi tuli valinta vuoden naispesäpalloilijaksi.”Teen paljon töitä sen eteen, että saan pidettyä fysiikan sellaisella tasolla, että voi nopeusvoimalla tuoda juoksuja. Esimerkiksi kakkoselta lähdöt ovat taas sellaisia, että pitää osata pelata lukkareita vastaan.”Hukka oli itsestään selvä valinta Itä–Länsi-peliin, jossa Kirittärien pelaaja edustaa Itää. Pääsy Seinäjoella pelattavaan otteluun on hänelle jo uran kuudes.Hukka sanoo pitäneensä itseään aina nopeana mutta lisää, että pelinjohtajat eivät nuorempana olleet aina samaa mieltä.

Hukka ei ole koskaan testannut esimerkiksi sadan metrin aikaa yleisurheiluoloissa. Sen sijaan talvikauteen kuuluu 30 metrin juoksutesti.”Viime harjoituskaudella aika siinä testissä taisi olla 4,13, mutta kesän aikana juoksukunto lähtee aina paranemaan.”sarjan parhaaksi etenijäksi Hukka on hionut taitojaan Helsingin keskustan lähettyvillä. Ura alkoi lapsena kotikaupungissa Keravalla, mutta varsinaiseksi kasvattajaseuraksi on monissa yhteyksissä listattu helsinkiläinen Puna-Mustat.Hukka pelasi seurassa juniorivuosinaan seitsemän vuoden ajan. Harjoituksia pidettiin Meilahden kentällä.”Siirryin Puna-Mustiin, kun toiminta Keravalla alkoi hiipua. Siellä oli kilpailukykyinen joukkue. Oli hyvä tilanne, kun vanhemmat olivat aktiivisia ja pääsi kulkemaan isän kyydillä.”uran alku Superpesiksessä ei ollut pelkkää ruusuilla tanssimista.Ensimmäisen kautensa pääsarjassa Hukka pelasi 20-vuotiaana kesällä 2011. Tosin lyhyen kaavan mukaan: Lappeenrannan Pesä-Yseissä tilille kertyi vain neljä pääsarjaottelua, ja loppuosa kaudesta kului alasarjoissa.”En jostain syystä mahtunut joukkueeseen. Omasta mielestäni olisin voinut mahtua, mutta en mahtunut. Lähdin takaisin Vihtiin. Siitä tuli sytyke, että tulen täältä ja näytän vielä.”

Pesäpallon Itä–Länsi pelataan viikonloppuna Seinäjoella. Naisten ottelu lauantaina kello 15 ja miesten ottelu sunnuntaina kello 14. Jim ja Ruutu-verkkopalvelu näyttävät ottelut suorana lähetyksenä.