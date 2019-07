Suek selvitti Suomen cupin finaalin tapahtumia ja löysi puutteita: ”Kaikki eivät osallistuneet turvallisuuskokouksiin”

Urheilu

Suek selvitti Suomen cupin finaalin tapahtumia ja löysi puutteita: ”Kaikki eivät osallistuneet turvallisuuskok

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Palloliitto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Cupin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Paprika-

Kannattajat

Selvityksessä

Cup-finaalin