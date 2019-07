Ex-hiihtäjät Jari Isometsä ja Anssi Pentsinen kokeilivat vanhan ammattitaidon ja nykyisen lempiharrastuksen yhdistämistä speedgolfin SM-kisassa

Urheilu

Ex-hiihtäjät Jari Isometsä ja Anssi Pentsinen kokeilivat vanhan ammattitaidon ja nykyisen lempiharrastuksen yh

Entinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kokeilu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pentsinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Tässä

Helsinkiläisen

Miesten

Sprinttimatka

Naisten