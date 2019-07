Urheilu

Kuva naisten ja miesten rantakäsipallo­maajoukkueista aiheutti kohun Norjassa, kansainvälinen liitto ei suostu

Urheilussa

Norjan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Norjan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

EM-kisoissa

Norjassa syntyneestä kohusta kertoi Suomessa ensimmäisenä Iltalehti.