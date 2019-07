FC Barcelonassa pelaavat Laihon veljekset ovat Suomen maahockeyn kirkkaimmat tähdet, vaikka suomen kieli ”ei ole hyvä”

Urheilu

FC Barcelonassa pelaavat Laihon veljekset ovat Suomen maahockeyn kirkkaimmat tähdet, vaikka suomen kieli ”ei o

”Si”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Laihojen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Pelaan rakkaudesta lajiin. Tässä pääsee lisäksi näkemään eri paikkoja, ja maahockey avaa monia ovia.”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Espanja

Suomi

Miten

Suomen

Maahockeyliiton puheenjohtaja: ”Valtalajit vievät harrastajat”

Maahockeyn

Rihtilä

Miesten EuroHockey Championship IV pelataan Helsingissä Velodromin kentällä 6.–11. elokuuta.