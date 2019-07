Suomessakin vieraillut tuntematon supertähti Virat Kohli on sosiaalisessa mediassa suositumpi kuin FC Barcelona tai NBA

Urheilu

Suomessakin vieraillut tuntematon supertähti Virat Kohli on sosiaalisessa mediassa suositumpi kuin FC Barcelon

Yksi

Kriketin MM-kisat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kohli on

Tiistain

Lähteet: The Guardian, Daily Express