Infektio vei talvella Emil Ruusuvuoren kunnon ja kävelyäkin piti harjoitella, mutta juhannuksena hän teki jo tennishistoriaa

Urheilu

Tennislupaus Emil Ruusuvuori alkaa lunastaa suuria odotuksia

Emil Ruusuvuori

Ruusuvuori

”Aloitimme kävelystä, seurasimme sykkeitä ja siitä pikkuhiljaa menimme kentälle lyömään palloa.”

Vuosi

”Pääsin sittenkin aika nopeasti takaisin.”

Suomen

Huhtikuinen

Ruusuvuori

”On pakko lyödä lähemmäs rajoja, kovempaa ja useammin.”

Juuri

Voitto