Yhdysvaltojen tähtipelaaja Megan Rapinoe otti kohteekseen Donald Trumpin kuuluisan sloganin: ”Muistelet aikaa, joka ei ollut mahtava kaikille”

Urheilu

Yhdysvaltojen tähtipelaaja Megan Rapinoe otti kohteekseen Donald Trumpin kuuluisan sloganin: ”Muistelet aikaa,

Yhdysvaltojen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

MM-turnauksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rapinoe

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tiistaina