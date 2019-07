Ella Junnila, 20, tiesi jo lapsena, että haluaa vain hypätä korkeutta, nyt hän on Suomen ennätyksen haltija, joka tykkää puhua politiikkaa

Urheilu

Rakkaudesta korkeushyppyyn

Aivan

Junnila

”Ennen MM-rajan hyppäämistä nuorten EM-kisat olivat ihan kärjessä kauden tavoitteissa. Mutta yleisen sarjan MM-kisat ovat korkeammalla arvoasteikossa kuin nuorten EM-kisat.”

Kun

Junnila

Junnila

Lähikuukaudet

”Pidempi vauhti on vähän erilainen. Kun vauhtia on enemmän, neljä viimeistä askelta kaarteessa on vaikeampi hallita.”

Ruotsista

Alle 23-vuotiaiden EM-kisojen finaaliaikataulu

Suomalaisten

Eurosport 2 -kanava lähettää kisalähetyksiä.