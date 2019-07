Unelma olympiavoitosta piiskaa rullalautailijoita eteenpäin: ”Ihmiset, jotka näkevät meidät laiskoina pilviveikkoina, tulevat huomaamaan tämän olevan oikeasti kaunis laji”

Urheilu

Unelma olympiavoitosta piiskaa rullalautailijoita eteenpäin: ”Ihmiset, jotka näkevät meidät laiskoina pilvivei

Tokion

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rullalautailijat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomalaisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy