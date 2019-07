F1-talli Haas menetti pääsponsorinsa, kun energiajuomayhtiö irtisanoi sopimuksen: ”Tavoitteenamme oli voittaa Red Bull”

Urheilu

F1-talli Haas menetti pääsponsorinsa, kun energiajuomayhtiö irtisanoi sopimuksen: ”Tavoitteenamme oli voittaa

Formula 1 -sarjassa

Haasin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy