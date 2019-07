Uran jälkeen moni urheilija kokee jäävänsä ulkopuoliseksi, psykologin mukaan se on yksi ”kipeimmistä ja sairastuttavimmista tunteista”

Urheilu

Uran päättyminen voi tehdä sairaaksi

"Monet huippu-urheilijat sanovat, että he eivät ole saaneet mitään tukea. Todella yksin on pitänyt selvitä ja pärjätä."

"Kun identiteetti on rakentunut paljon lajiin liittyvän tekemisen, menestymisen, onnistumisen, kehollisuuden ja individualismin kautta, on todella iso muutos yhtäkkiä olla ilman sitä."

aina ollut Kiira Korpi, se taitoluistelija. Mutta jos taitoluistelu otetaan pois ja rikotaan koko luistelukuori, niin mitä minusta jää jäljelle?” pohtii taitoluistelija Kiira Korpi https://www.hs.fi/haku/?query=kiira+korpi viime vuonna ilmestyneessä elämäkerrassaan Kiira – ehjäksi särkynyt https://www.hs.fi/urheilu/art-2000005841296.html Kun huippu-urheilijan ura loppuu, samalla katoaa helposti myös pohja omalta identiteetiltä. Tämän tietää psykologi Satu Lähteenkorva https://www.hs.fi/haku/?query=satu+lahteenkorva , joka on toiminut Korven ja monen muunkin urheilijan psyykkisenä valmentajana.Moni huippu-urheilija on aloittanut tavoitteellisen harjoittelun ja kilpailemisen jo varhaisessa iässä, eikä ole osannut erottaa, että minuus on muutakin kuin laji, jota tekee.Esimerkiksi Kiira Korpi aloitti taitoluistelun seurassa viisivuotiaana ja eli seuraavat 20 vuotta urheilemisen ehdoilla. Ei siis ole ihme, että hän oli hukassa, kun hän irtautui taitoluistelijaidentiteetistään.”On vaikea löytää se, että kuka olen ilman tätä lajia. Onko minuuteni kiinnostava ja pidettävä ilman lajiani”, Lähteenkorva sanoo.mukaan uransa lopettavia urheilijoita voitaisiin auttaa, mutta sen sijaan koko aiheesta vaietaan. Taustalla on asenne, jonka mukaan lopettavaan urheilijaan ei ole järkevää panostaa, koska hänestä ei ole enää hyötyä.”Monet huippu-urheilijat sanovat, että he eivät ole saaneet mitään tukea. Todella yksin on pitänyt selvitä ja pärjätä”, Lähteenkorva kertoo.Urheilijat eivät myöskään aina osaa varautua uran lopettamisen psykologiseen puoleen. Moni elää harhaluulossa, että lopettaminen on helppoa. Lopettaminen tapahtuu pikku hiljaa, vaikka todellisuudessa mielelle olisi parempi päättää ura selkeästi ja vahvasti.Lähteenkorva toisi ”lopettamisen psykologian” osaksi valmentajien koulutusta. Myös psyykkiset valmentajat voisivat tukea urheilijoita uran päätösvaiheessa.urheilija on päättänyt lopettaa uransa, hän tarvitsee apua uudenlaisen identiteetin ja tasapainon muodostamiseen: kuinka oppia löytämään uudet rutiinit ja rytmi työlle, levolle, liikunnalle, unelle ja ravinnolle, kun kukaan ei ole kertomassa, miten nyt pitää elää.”Kun identiteetti on rakentunut paljon lajiin liittyvän tekemisen, menestymisen, onnistumisen, kehollisuuden ja individualismin kautta, on todella iso muutos yhtäkkiä olla ilman sitä”, Lähteenkorva sanoo.Tilanne voi olla raskas etenkin, jos uransa lopettaneella ei ole ollut juurikaan sosiaalista elämää urheilupiirien ulkopuolella.Urheilijoille tiivis harjoitusyhteisö on kuin perhe. Tutun yhteisön kadotessa urheilija voi kokea samoja tunteita kuin hylätyksi tullessa, vaikka kyse ei olekaan hylkäämisestä. Ulkopuolisuuden tunne aktivoi helposti häpeän ja pelon.”Se on psykologisesti yksi kipeimmistä ja sairastuttavimmista tunteista, koska ihmisen peruspsykologisista neljästä tarpeesta voimakkain on kuulumisen tarve”, Lähteenkorva sanoo.

Mutta kuinka urheilija voi valmistautua uran lopettamiseen, jotta identiteetti ei murene, kun lähes koko elämän rakennettu ura päättyy?

Lähteenkorvan mukaan on tärkeää tunnistaa ja tunnustaa, että lopettaminen on vaihe. Se ei tapahdu sormia napsauttamalla, vaan vie aikaa ja menee eri ihmisillä eri tavoin. Tärkeää on myös se, että urheilija saa puhua muutoksesta ja saa tuntemuksilleen ymmärrystä.”Lopettamiseen liittyy monesti haikeutta ja mielipahaa, mutta moni urheilija sanoo myös, että siihen liittyy helpotusta. Se on ollut niin rankkaa, kaikki se kisaaminen, ja se että on joutunut ylittämään itsensä kerta toisensa jälkeen uudestaan. Siihen liittyy ristiriitaisia tunteita.”Lähteenkorvan mukaan hyvät kysymykset uran päättyessä ovat, mikä muuttuu ja mikä ei muutu. Jos urheilija näkee vain urheilijaidentiteettinsä, hän voi luulla, että kaikki muuttuu lopettaessa.Kysymysten avulla voi huomata, että on edelleen esimerkiksi sosiaalinen, huumorintajuinen ja älykäs, siis oma persoonansa.”Sinne jää paljon sitä omaa ihanaa minuutta, joka on ja pysyy, ja jatkaa elämää myös urheilun jälkeen.”

Entä kuinka urheilija voisi jo uran aikana rakentaa terveen identiteetin?

”Jokainen ihminen on rajallinen, myös urheilija.”

Uhkana ”vahvuuteen sairastuminen”

Lähteenkorvan mukaan on tärkeää, että urheilijalla on harjoittelun ja kilpailun lomassa aikaa jutella ja peilata omia tuntemuksia muiden urheilijoiden kanssa.Kun urheilija oppii tuntemaan itseänsä ja tietää omat psykofyysissosiaaliset rajansa, hän voi löytää yhteyden itseensä ja sitä kautta myös tasapainon identiteettiinsä.”Mehän ihailemme urheilijoita sen takia, kun he ovat rajattomia ja pystyvät ylittämään itsensä. Jokainen ihminen on rajallinen, myös urheilija. Juuri rajallisuus tekee ihmisestä kokonaisen. Ja sen kautta ihmisessä on ja olisi se voima ja tasapaino. Mutta ihminen ei käytä mihinkään niin paljon energiaa kuin rajallisuuden häivyttämiseen, mikä on paradoksi.”on auttanut jalkapalloilijoita, telinevoimistelijoita, taitoluistelijoita, jääkiekkoilijoita, salibandypelaajia, tanssijoita ja uimareita yhteensä kymmenisen vuotta. Hänen aloittaessaan urheilun parissa ei ollut paljon psykologista osaamista.”Ensimmäisen viiden vuoden ajan minulle saattoivat isät sanoa, että minun lapseni ei tule psyykkiseen valmennukseen, hänessä ei ole mitään vikaa, kun kyse on nimenomaan siitä, ettei tulisikaan ongelmia”.Lähteenkorva käyttää omien valmennettaviensa kanssa nelikenttätyökalua, jonka avulla tarkastetaan ja rakennetaan tasapainoa urheilijan elämässä.Hän painottaa, että elämässä tulee yllättäviä ja tasapainoa horjuttavia muutoksia, kuten läheisten sairastumisia. Siksi pysähtymisen ja tilanteen tarkastamisen hetket ovat tärkeitä.”Ennakoivaa hyvinvointia on se, että pysähdytään, ennen kuin joku pysäyttää.”urheilijoista terveen urheilijaidentiteetin rakentamisessa on esteenä se, että he jättäytyvät liian yksin, urheilijoiden psyykkinen valmentaja ja psykologi Satu Lähteenkorva sanoo.Lähteenkorvan mukaan niin sanottu vahvuuteen sairastuminen – eli ajatus siitä, että on pärjättävä yksin –on Suomessa vahva etenkin naisilla.puurtamista arvostetaan. Urheilija voi myös saada nuorena kehuja siitä, että hoitaa esimerkiksi oheisharjoittelun itsenäisesti. Kääntöpuolena on kuitenkin se, ettei osaa pyytää apua silloinkaan, kun sille olisi tarve.Osalla yksin pärjääminen kietoutuu yhteen perfektionismin kanssa. Urheilija voi yrittää olla Suomen mestari ja luokan priimus yhtä aikaa. Jossain vaiheessa korttitalo saattaa romahtaa.Lähteenkorvan mukaan itseluottamuksen perustuminen suorituksille on urheilijoiden keskuudessa yleistä.Nuorilla urheilijoilla on usein myös muihin ikäisiinsä verrattuna vähemmän muita ihmisiä, joista peilata omaa itseluottamustaan, kun aikaa kavereiden kanssa oleskelulle ei ole. Se voi tehdä urheilijan itsetunnosta haavoittuvan, etenkin jos vain muutamalta ihmiseltä saadut näkemykset ovat hyvin ankaria.”Peilejä ovat yleensä oma valmentaja ja muutama lajikaveri. Se on aika yksipuolista. Itsetunto rakentuu aika kapean peilauksen kautta.”mukaan Suomessa on poikkeuksellinen kasvatuskulttuuri, mikä heijastuu myös urheiluun. Virheet tunnistetaan, niihin varaudutaan ja niitä pelätään. Epäonnistumisia pidetään noloina, eikä riskejä haluta ottaa. Se estää kehittymistä.Rohkeuden ja riskinoton vastaisia sananlaskuja on suomen kielessä yli 30, Lähteenkorva huomauttaa.”Urheilussa meillä on kauhean voimakkaasti painopiste onnistumisessa oppimisen sijaan. Urheilijoiden kanssa pitää jumpata tosi paljon, että mitkä ovat oppimisen ja onnistumisen erot ja yhteys.”