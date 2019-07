Urheilu

MM-pronssia voittanut Ruotsi nousi Fifa-rankingin kuudenneksi, Yhdysvallat tukevasti kärjessä

Jalkapallon

Naisten Fifa-rankingin top 10

naisten MM-kisamenestys nosti mitalikolmikon osakkeita tuoreessa, perjantaina julkaistussa Fifa-rankingissa.Kärjessä jatkaa itseoikeutetusti maailmanmestari Yhdysvallat, toisena on Saksa.MM-hopeaa saavuttanut Hollanti on kärkimaista taulukon kovin nousija, kun harppausta ylöspäin tuli peräti viisi sijaa. Maa on nyt rankingin kolmas.Pronssilla riemastuttanut ja etenkin suomalaiskatsojat hurmannut Ruotsi nousi kolme sijaa ja on nyt rankingin kuudes.Myös Suomi nousi yhden sijan ja on nyt Fifa-rankingin sijalla 31.1) Yhdysvallat 0 (nousua/laskua sijoituksessa)2) Saksa 03) Hollanti +54) Ranska 05) Englanti -26) Ruotsi +37) Kanada -28) Australia -29) Etelä-Korea +210) Brasilia 0