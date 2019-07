Kimi Räikkönen ja formulatuomari Mika Salo arvostelevat gp-kisojen outoa linjaa: ”Luvattiin että saamme ajaa enemmän kilpaa, eihän niin ole käynyt”

Urheilu

Kimi Räikkönen ja formulatuomari Mika Salo arvostelevat gp-kisojen outoa linjaa: ”Luvattiin että saamme ajaa e

Toukokuussa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kanadassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

edesmennyttä Niki Laudaa https://www.hs.fi/haku/?query=niki+laudaa muisteltiin niin Monacon kuin Itävallan Grand Prix -viikonloppuina. Viikonloppuna Silverstone isännöi juuri formulakauden aattona menehtyneen englantilaisen kilpajohtajan Charlie Whitingin https://www.hs.fi/haku/?query=charlie+whitingin muistotilaisuutta.Whitingin tilalle kattojärjestö FIA nosti 40-vuotiaan australialaisen Michael Masin https://www.hs.fi/haku/?query=michael+masin . Hän ehti toimia arvostetun kilpajohtajan kakkosmiehenä jo kahdeksassa kisassa viime vuonna. Whitingin piti jäädä eläkkeelle tämän kauden jälkeen, jolloin Masi olisi ylennetty hänen paikalleen.Whitingin korvaaminen on yhdelle miehelle mahdotonta, kun brittiveteraani hoiti niin laajaa tehtäväkenttää. Masi keskittyy vain kilpajohtamiseen. F1-maailma on tottunut nopeasti uuteen johtajaan, mutta kaikki ei ole kuitenkaan sujunut mutkattomasti.ja viimeksi Itävallan gp-kilpailussa Masin alaisuudessa toimiva kisatuomaristo sai rutkasti sapiskaa niin tuomioistaan kuin asioiden käsittelyn hitaudesta. Montrealissa https://www.hs.fi/paivanlehti/10062019/art-2000006137346.html Ferrarin Sebastian Vettel https://www.hs.fi/haku/?query=sebastian+vettel ajoi maaliin ensimmäisenä , mutta Mercedeksen Lewis Hamilton https://www.hs.fi/haku/?query=lewis+hamilton nousi voittoon Vettelille määrätyn viiden sekunnin aikasakon seurauksena.Vettel sai sakkonsa kisan 58. kierroksen tapahtumista. Hän ajautui Ferrarillaan Hamiltonin painostaessa nurmikolle ja sulki radalle palatessaan Hamiltonin ohitusmahdollisuuden tuomariston näkemyksen mukaan sääntöjenvastaisesti.Itävallan gp-kisan jälkeen tuomareilla meni yli kolme tuntia https://www.hs.fi/urheilu/art-2000006159405.html sen päättämiseen, ohittiko kisan voittoon ajanut Red Bullin Max Verstappen https://www.hs.fi/haku/?query=max+verstappen Ferrarin Charles Leclercin https://www.hs.fi/haku/?query=charles+leclercin sallitusti, kun autot koskettivat tilanteessa toisiaan kolmanneksi viimeisellä kierroksella.Lopulta tuomaristo päätti, että Verstappen saa pitää voittonsa.

Onko paine tuomaristoa kohtaan kasvanut Kanadan ja Itävallan kisatapahtumien myötä?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Masi

Itävallan