Kaveriporukkaa koottiin vuosi, ja lauantaina ryhmä toi kasvattiseuralleen Leppävaaran Pallolle Helsinki cup -voiton

Urheilu

Kaveriporukkaa koottiin vuosi, ja lauantaina ryhmä toi kasvattiseuralleen Leppävaaran Pallolle Helsinki cup -v

Töölön

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lepa/Alphan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaikka

Helsinki