Urheilu

Sarjakärki Ilvekselle tappio Lahdessa, KPV jäi jyrän alle Maarianhaminassa

Jalkapallon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tulos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Illan