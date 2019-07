Yleisö taputti Wimbledon-voittajan virheille, ja epäkunnioitus sai Boris Beckerin ärähtämään: ”Ihmisten pitää herätä Novak Djokovicin suuruudelle”

Urheilu

Yleisö taputti Wimbledon-voittajan virheille, ja epäkunnioitus sai Boris Beckerin ärähtämään: ”Ihmisten pitää

Serbialaisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Becker

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy