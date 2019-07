Urheilu

Jalkapallon vuoden 2020 EM-kisojen ensimmäinen lippuarvonta päättyi, yli 19 miljoonaa halukasta ilmoittautui

odotettavissa, että jalkapallon EM-kisojen pääsyliput kiinnostavat yleisöä, mutta ennätysmäinen kysyntä on aiempaan tasoon nähden osoittautunut suorastaan hämmästyttäväksi.Vuoden 2020 jalkapallon EM-kisojen lippuarvonnan ensimmäinen vaihe sulkeutui perjantaina 12. heinäkuuta. Lippuarvonnassa voi voittaa oikeuden ostaa pääsylippuja kisoihin.Maanantaina Euroopan jalkapalloliitto Uefa kertoi, että 19,3 miljoonaa henkilöä oli kiinnostunut ostamaan lippuja. Se on selkeä uusi ennätys, sillä vuoden 2016 EM-kisoihin lippuja tavoitteli noin 11 miljoonaa henkilöä.Eniten kiinnostusta oli luonnollisesti loppuotteluun, johon lipun halusi ostaa 1,9 miljoonaa jalkapallofania. Toiseksi suosituin ottelu on Rooman olympiastadionilla 12. kesäkuuta 2020 pelattava kisojen avausottelu, johon paikkaa tavoitteli 540 000 ihmistä. Se on noin kahdeksan kertaa enemmän kuin mitä stadionille mahtuu yleisöä.Lippuarvonnan tuloksesta ilmoitetaan lippuja hakeneille viimeistään elokuun puolivälissä.2020 EM-turnaus pelataan poikkeuksellisesti 12 kaupungissa 12 eri maassa 12. kesäkuuta–12. heinäkuuta. Mukaan pääsee 24 maata, jotka sijoitetaan kuuteen alkulohkoon.Lippuarvontaan osallistuneet eivät tienneet, mitkä joukkueet otteluissa pelaavat, sillä karsinnat kisoihin ovat yhä kesken.Suomi on lähihistorian parhaissa asemissa kisapaikan varmistamisen suhteen.Suomi on neljän ottelun jälkeen toisena J-lohkossa, ja avaimet historiallisen lopputurnauspaikan saavuttamiseen on omissa käsissä. Lisäksi takaporttina on paikka Kansojen liigan pudotuspeleissä, jotka pelataan maaliskuussa.