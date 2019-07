Urheilu

Kimi Räikkönen jatkoi hulvattomia Instagram-päivityksiään: kiipeilee seinillä ja hyppää pää edellä järveen

Autourheilun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Räikkösen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy