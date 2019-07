Urheilu

Tältä näyttää kilpa-ajojen tulevaisuus

Imatralainen Niki Tuuli, 23, on hyvällä mielellä. Hän on palannut juuri Euroopasta kotiinsa Imatralle – taskussaan historiallinen moottoriurheiluvoitto. ”Kyllähän se hyvältä tuntuu, on aivan loistava fiilis. Siisti alku tälle kaudelle.