Urheilu

Arkanin sotilaat jatkoivat sotaa jalkapallossa, ja koin itse pelon ilmapiirin Punaisen tähden ympärillä

Euroopassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaksitoista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sotaretki alkoi ja päättyi Marakanalle.

Episodi