Urheilu

Valta vaihtuu Kuninkuusraveissa, Costello ja Akaasia eivät puolusta titteleitään Lahdessa

Lahden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jo

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy