Suomen cupin finaali toi sakkoja sekä Palloliitolle että Ilvekselle: ”Palloliitto on epäonnistunut ottelun järjestelyissä erityisesti voimankäytön osalta”

Urheilu

Suomen cupin finaali toi sakkoja sekä Palloliitolle että Ilvekselle: ”Palloliitto on epäonnistunut ottelun jär

Palloliiton

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rangaistuksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ilves