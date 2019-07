Urheilu

Max Verstappen ja Sebastian Vettel väänsivät vitsiä Kimi Räikkösen iästä

Hockenheim

Kimi Räikkönen

juhlii nelikymppisiään lokakuussa Japanin ja Meksikon kisojen välisellä tauolla. Hänestä tulee ensimmäinen formulakuski seitsemään vuoteen, joka on startannut F1-kilpailuun vielä 40-vuotiaana.Iästään Räikkönen on ollut haluton puhumaan.”En ole koskaan ajatellut niin, että olenko nuori vai vanha. Elän mieluummin oman fiilikseni mukaan.”Alfa Romeon kilpatiimin manageri Beat Zehnder https://www.hs.fi/haku/?query=beat+zehnder on tyytyväinen, kun Kimi Räikkönen ajaa tallissa ainakin vielä ensi kaudella.Entä kuinka kauan Kimi voi ajaa kilpaa F1-tasolla?”Sitä pitää kysyä häneltä itseltään. Minä en sitä tiedä, mutta sanoisin, että varmaan niin kauan Kimi voi jatkaa, kun on näin hyvä. Hänellä on sopimus ensi vuodeksi, joten ainakin silloin hän on vielä mukana”, Zehnder totesi HS:lle.Viimeiset kautensa Mercedeksellä ajanut Michael Schumacher https://www.hs.fi/haku/?query=michael+schumacher lopetti 43-vuotiaana.”Jos sitä pitää mittapuuna, Kimillä olisi siis vielä muutama vuosi jäljellä”, Zehnder arvioi.Zehnder oli Sauberilla jo 2001, kun sveitsiläistalli pestasi Räikkösen ensimmäisen kerran.

Kuinka erilainen kuljettaja oli Kimi mallia 2001 verrattuna Kimiin mallia 2019?

”Äärimmäisen vaikea verrata. Kun Kimi tuli mukaan 21-vuotiaana, hän oli aivan uusi tulokas. Jäi mieleen, miten ilmiömäisen nopea hän olikaan.”Nyt Kimin tekninen tietous ja ymmärrys ovat huipussaan. Hän tietää kaiken, jokaisen yksityiskohdan, kun alussa kaikki oli hänelle uutta ja tuntematonta”, Zehnder puntaroi. Valtteri Bottas https://www.hs.fi/haku/?query=valtteri+bottas täyttää Räikkösen tavoin tasavuosia tänä vuonna. Elokuun lopussa tulee täyteen 30 vuotta.

Voisiko Bottas nähdä kisaavansa F1-tasolla yhtä kauan kuin Räikkönen?

”Älä ikinä sano ei. Eihän sitä koskaan tiedä. En kyllä ole suunnitellut ajavani niin pitkään. Sellainen ajatus minulla vähän on ollut, että ajan niin kauan kuin tykkään ja nautin tästä”, Bottas sanoo.

Entä näkyykö Räikkösestä ikääntyminen ja onko hän siten erilainen vastustaja?

”En usko, että Kimin ikä olisi millään tavalla hänet muista erottava tekijä. Tässä lajissa ikähaitari on suhteellisen laaja, mukana on niin kaksikymppisiä kuin nelikymppisiäkin. Jokaisen suoritustaso on kuitenkin aika yksilöllistä.””Minun mielestäni Kimi ajaa yhä tosi hyvällä tasolla”, Bottas painottaa. Max Verstappen https://www.hs.fi/haku/?query=max+verstappen on kaikkien aikojen nuorin GP-voittaja. Räikkösen ikää nuori hollantilainen ei juuri ole miettinyt.”Niinpä. Kimi täyttää 40 ja on siten vanha mies...”, Verstappen vitsailee HS:n haastattelussa.

Voisitko ajatella itse ajavasi kilpaa ikuisesti, Max Verstappen?

”Aloitin 17-vuotiaana F1:ssä, joten jos ajaisin Kimin ikään, minun pitäisi sitten olla täällä 22–23 vuotta. Se olisi kyllä aika paljon F1-kuljettajalle. Michael Schumacher kyllä teki sen. Hänhän lopetti vasta 43-vuotiaana. Joten eihän se mahdotonta ole.””Enkä usko, että iän vuoksi huippukuljettaja menettäisi jotain kierrosajassa. Ehkä fyysisesti mitattuna et ole 40-vuotiaana enää sama kuin mitä olit 25-vuotiaana. Mutta ainakin Kimistä näkee, että hänen suorituskykynsä on edelleen erittäin hyvä ja lisäksi hän nauttii tästä täysin siemauksin.” Sebastian Vettel https://www.hs.fi/haku/?query=sebastian+vettel on Räikkösen läheisin ystävä kuskijoukossa. Hän on Räikköstä on kahdeksan vuotta nuorempi.

Voisitko Sebastian Vettel ajaa yhtä pitkään kuin Kimi?

Oikaisu 26.7.2019 kello 14.41: Alfa Romeon kilpatiimin managerin nimi on Beat Zehnder, ei Beate Zehnder.

”En tiedä. En ole yhtä komea mies kuin Kimi on nyt, joten en varmaankaan ole yhtä komea kuin hän, kun täytän 40 vuotta. En tiedä, eikä ole mitään syytäkään miettiä sellaista. Kuvitellaanpa, että olisit kysynyt tätä Kimiltä, kun hän oli 32-vuotias. En usko, että vastausta olisi tullut silloinkaan”, Vettel sanoi.