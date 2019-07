Urheilu

E-urheilun rahakkain turnaus alkaa New Yorkissa, Fortniten mestarille luvassa kolme miljoonaa dollaria

suurtapahtuma kokoaa kuluvana viikonloppuna New Yorkiin 200 Fortniten huippuihin kuuluvaa pelaajaa.Kilpailun järjestää Fortniten julkaissut peliyhtiö Epic Games, kertoo uutistoimisto AFP. Viikonlopun finaalia on edeltänyt 10 viikkoa karsintapelejä, jotka ovat määritelleet, ketkä ovat ne 200 parasta, jotka pääsevät lopputurnaukseen.Turnauksen rahapalkinnot ovat e-urheilun tähän saakka suurimmat. Jo pelkkä lopputurnaukseen selviytyminen tuo jokaiselle pelaajalle 50 000 dollaria. Kaikkiaan palkintorahaa on turnauksessa jaossa yhteensä 30 miljoonaa dollaria. Suurin palkinto, kolme miljoonaa dollaria, on luvassa turnauksen voittajalle.Turnaus järjestetään Arthur Ashe -stadionilla, joka tunnetaan parhaimmin tennisturnauksista. Arthur Ashe on muun muassa Yhdysvaltain avoimen tennisturnauksen keskuskenttä.pelataan Fortniten Battle Royale -muotoa, jossa pelihahmot pudotetaan virtuaaliselle saarelle. Siellä hahmot keräävät aseita ja muita tarvikkeita sekä taistelevat toisiaan vastaan, kunnes jäljellä on vain yksi pelaaja.Turnauksessa on kaksi kilpailua, soolona pelattava yksinpeli sekä duona pelattava kaksinpeli muita duoja vastaan.Fortnitella arvioidaan olevan maailmanlaajuisesti noin 250 miljoonaa pelaajaa.