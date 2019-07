Tinja-Riikka Korpela on unelmatyössään Englannissa, tyttöystävä Emilia asuu Suomessa: ”Etäsuhde onnistuu, kun päättää sen onnistuvan”

Urheilu

Unelmatyö Englannissa, tyttöystävä Suomessa

Maailmalla

”Täällä kaikki keskittyvät futikseen.”

Everton

Suomen

”Hän sanoi, että totta kai lähdet Englantiin, siitähän sinä olet aina puhunut.”

Evertoniin

”Tulee loukkaantumisia, et pääse pelaamaan, valmentaja sättii ja niin edelleen. Tämä kaikki täytyy vain kääntää voimavaraksi, ei oikein ole vaihtoehtoa.”

Kun

FA:n naisten Superliiga alkaa 7.–8. syyskuuta pelattavalla ottelukierroksella. Naisten maajoukkueen EM-karsinnat alkavat 2. syyskuuta vieraissa ja 8. lokakuuta kotona pelattavilla otteluilla Albaniaa vastaan.