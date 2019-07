Edis Tatli palaa taas kehään, mutta pienestä pojastaan hän ei haluaisi nyrkkeilijää

Urheilu

Edis Tatli tanssii taas

Suora,

”Tulevaisuus on aina auki. Matsin jälkeen voi katsoa, mitä alkaa tavoitella.”

Tatli

Jos

”Ajattelin, että tanssi tarttuu minuun nopeasti ja helposti, mutta ei se niin ollut.”

Nyrkkeilyä

Kosovossa

”Suomessa on hukattu monta lahjakkuutta, kun he eivät ole saaneet riittävästi tukea ja kannustusta.”

Ilman

Puolitoistavuotiaan