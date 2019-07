Urheilu

Kansallislaulun aikaiset protestit jatkuvat NFL:ssä: Eric Reid aikoo polvistua myös tulevalla kaudella

Amerikkalaisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

27-vuotias

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Protestit