Entinen baseball-tähti David Ortiz toipuu ammuskelusta: julkaisi kuvia ruoka-annoksista ja kertoi keskittyvänsä kuntoutukseen

Urheilu

Entinen baseball-tähti David Ortiz toipuu ammuskelusta: julkaisi kuvia ruoka-annoksista ja kertoi keskittyväns

Ammuskelun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Myöhemmin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ortiz