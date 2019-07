Perhetragedia vei HJK-maalivahdin aikuisuuteen ja pakotti paiskimaan hommia kentällä: ”Vuosien kuluessa siitä kokemuksesta tuli vielä rankempi”

Urheilu

Perhetragedia vei HJK-maalivahdin aikuisuuteen ja pakotti paiskimaan hommia kentällä: ”Vuosien kuluessa siitä

Joitain

Rudakov

”Oli vaikea käsitellä sitä, että minulla ei ole äitiä eikä perhettä.”

Jalkapalloura

HJK:n

”Olen kasvanut paljon maalivahtina. Ville Wallén on opettanut minulle kaiken kahden vuoden aikana.”

”Ennen HJK:ta en tiennyt, miten liikkua ilman palloa ja miten avata peliä.

HJK–Crvena Zvezda Telia 5g -areenalla kello 19.00. VeikkausTV näyttää ottelun.

HJK on osunut oikeaan maalivahtivalinnoissaan

HJK:n

Koskela: ”Urakka on nyt vähän isompi”

HJK:n