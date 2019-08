Urheilu

Vain voitto kelpaa Ott Tänakille Jyväskylän rallissa

Jyväskylä

Rallin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jyväskylän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ennen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jyväskylän MM-ralli alkaa torstai-iltana erikoiskokeella Harjulla. Kilpailu päättyy sunnuntaina. Yle TV2 seuraa rallin tapahtumia koosteina ja suorina lähetyksinä