Sebastian Vettelin kuntovalmentaja Antti Kontsas jakaa F1-tähden ilot ja surut: ”Kun hän onnistuu, se tuntuu aika kivalta”

Urheilu

Sebastian Vettelin kuntovalmentaja Antti Kontsas jakaa F1-tähden ilot ja surut: ”Kun hän onnistuu, se tuntuu a

Budapest

Nelinkertainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vettel

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kontsas