Jyväskylän MM-rallissa on yksi mutka, joka voi ratkaista koko kisan: ”Kuljettajan pitää vain luottaa autoonsa ja itseensä”

Urheilu

Jyväskylän MM-rallissa on yksi mutka, joka voi ratkaista koko kisan: ”Kuljettajan pitää vain luottaa autoonsa

Pihlajakoski

Kapea

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kyseinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaativa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nuutinen