Joona Sotala on StarCraft II:n maailmanmestari ”Serral” ja e-urheilun tähti, hän kertoo mistä turnauksissa pelaamisen nautinto syntyy

Urheilu

Joona Sotala on StarCraft II:n maailmanmestari ”Serral” ja e-urheilun tähti, hän kertoo mistä turnauksissa pel

Eräs

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lue lisää:

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005793579.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ammattipelaajana

Kauden

StarCraft II:n Helsingin-turnauksen jatkolohkon ottelut alkavat perjantaina kello 12.50. Yle Areena näyttää pelit suorana.