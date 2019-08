Fortnite-tähti Ninja vaihtoi striimausalustaa Amazonilta Microsoftille, siirrosta tuli Yhdysvaltain Twitterin suosituin aihe

Urheilu

Fortnite-tähti Ninja vaihtoi striimausalustaa Amazonilta Microsoftille, siirrosta tuli Yhdysvaltain Twitterin

E-urheilumaailman

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/Ninja/status/1156970023421915136

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Blevins