Urheilu

Paavo Suhosen, 82, koripalloura on kestänyt jo 70 vuotta, tänä viikonloppuna hän tekee Espoossa historiaa

Paavo Suhonen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

MM-kisat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maaottelut

miettii Tapiolan koulun liikuntasalin vieressä koripallohistoriaa, jota paikalla ollaan paraikaa tekemässä. Hän kuuluu Suomen yli 80-vuotiaiden miesten joukkueeseen, joka osallistuu tässä ikäluokassa neljän muun joukkueen tavoin koripallon senioreiden MM-kisoihin Espoossa.”Tuntuu, että tehdään jotain erityistä, koska näin vanhassa ikäluokassa ei olla koskaan pelattu näissä kisoissa”, 82-vuotias Suhonen sanoo.alkoivat 25. heinäkuuta, ja jättimäisessä tapahtumassa pelataan miesten ja naisten sarjoissa kaikkiaan 17 ikäluokassa kolmekymppisistä aina 80-vuotiaisiin.Parhaimmillaan kisojen aikana on pelattu yli 100 ottelua päivässä eri puolilla Espoota. Tänä viikonloppuna MM-kisat huipentuvat loppuotteluihin.Suhosen joukkue kohtasi kisoissa Brasilian, Venäjän, Uruguayn ja USA:n.eivät ole Suhoselle uusi asia. Hänen oma maajoukkueuransa alkoi 1950-luvulla. Laitamies Suhosen 29 miesten maaotteluun kuuluu muun muassa EM-kisat Sofiassa 1957.

Onko kilpailuvietti vähentynyt ikävuosien myötä?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suhosen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomen